Решение вызвало "волну шока" в Белом доме и в Министерстве обороны США

Решение Дональда Трампа блокировать предоставление военной помощи Украине встретилось с мощным противостоянием в США

Противники блокировки, в том числе из близкого окружения президента, считали, что такой шаг навредит национальным интересам США, пишет сообщает The New York Times.

Министр обороны Марк Эспер, бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон и государственный секретарь США Майк Помпео убеждали президента не делать этого, но безуспешно.

"В конце августа министр обороны Марк Эспер присоединился к госсекретарю Майку Помпео и Джону Болтону, который занимал в то время должность советника по национальной безопасности, на встрече с президентом в Овальном кабинете, о которой ранее не сообщалось. Они пытались убедить его, что оказание помощи - в интересах США, но безуспешно", - отмечается в материале.

Это решение вызвало "волну шока" в Белом доме и в Министерстве обороны и вызвало серьезные споры внутри администрации.

По данным издания, ключевую роль в выполнении требований Трампа отыграл и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни.

Демократы из Палаты представителей, напоминает газета, собирались ограничить полномочия Трампа по возможности задерживать предоставление помощи Украине, а председатели трех комитетов Палаты объявили 9 сентября о начале расследования.

Чиновники Белого дома не ожидали каких-то перемен, но внезапно возобновили оказание помощи. Трамп, очевидно, не желая вести публичную битву, сообщил сенатору-республиканцу Робу Портмену, который выступал против задержки помощи, что он в дальнейшем не замораживать средства.

"Помощники из Белого дома поспешили уведомить об этом своих коллег в Пентагоне и в других местах. Замораживание было снято", - пишет издание.

"Я не сомневаюсь относительно того, почему президент разрешил продолжать оказание помощи. Он попался", - цитирует газета председателя Комитета по иностранным делам Палаты Элиот Энгель.

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