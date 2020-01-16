Владимир Путин до сих пор не исключил Украину из списка своих интересов

Об этом в своем видеоблоге заявил журналист и блогер Роман Цимбалюк, проанализировав послание президента РФ к Федеральному собранию, передает Politeka.net ( чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По его словам, Кремль пока отказался от идеи захвата Беларуси, но Украина все еще находится в списке интересов Владимира Путина.

"Хорошая новость в чем? Очевидно, они распрощались с идеей поглотить Беларусь. И в данном случае батька (Александр Лукашенко) может вздохнуть свободно. С другой стороны, если не будет этого союзного государства, это не значит, что внешняя политика России как-то изменится. И это нужно нам тоже учитывать", – предупредил журналист украинцев.

Цимбалюк также отметил, что главная угроза для Украины скрывалась в части выступления Путина, посвященной вопросам демографии в Российской Федерации.

"Путин требовал от российских женщин рожать больше, потому что не хватает российскому государству людей. И для нас это важно, потому что именно Украину они рассматривают как страну-донора человеческого ресурса. Не просто так они упрощают систему получения российского гражданства и захватывают территории нашей страны, включая их де-факто в состав Российской Федерации", – разъяснил журналист логику президента страны-агрессора.

Особое внимание Цимбалюк обратил внимание на речь Путина о населении РФ. Во время выступления он назвал 147 миллионов, включив сюда жителей оккупированного Крыма и людей из ОРДЛО, получивших российские "паспорта".

"Конечно, когда я слышу размышления о том, что нужно больше людей, то на ум приходит вывод, что империи нужны в будущем солдаты. И чем больше их будет, тем лучше", – резюмировал журналист, озвучив главный тезис Путина во время своего выступления.

Как мы ранее сообщали, 15 января российский Кабмин в полном составе ушел в отставку. Об этом объявил его глава Дмитрий Медведев после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Уже вечером Путин предложил кандидатуру на пост нового главы правительства. Он хочет поручить эту должность главе Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаилу Мишустину.

Также в соцсетях утверждают, что Владимир Путин, прикрываясь конституционной реформой, готовится к большой войне.

"Путин хочет закрепить приоритет конституции РФ над международными решениями. То есть все решения международных судов, международных организаций, комиссий ООН будут игнорироваться, если они противоречат Конституции РФ", - заявил блогер Семен Кабакаев.

Кроме того, он напомнил, что в следующем году ВС РФ завершат процесс обновления и реструктуризации.

Напомним, Путин будет править вечно, россиян поставили перед фактом.

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