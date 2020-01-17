Смена риторики главы РФ в отношении Украины ничего не значит

Российский президент Владимир Путин сменил риторику в отношении Украины на более миролюбивую, однако особо верить в изменение его намерений не стоит

Такое мнение «Апострофу» высказал российский финансист и блогер Слава Рабинович.

Не так давно Путин посетовал, что росСМИ чересчур уж очерняют Украину, а так нельзя, потому что украинцы – «братский народ».

Блогер уверен – подобные высказывания главы РФ – ни что иное как очередная фраза гибридной войны. Пропагандисты будут говорить то, что им вкладывает во рты Путин, становясь такими же соучастниками преступлений российского президента.

В отношении Зеленского его коллега из России постоянно меняет тактику, показывая, когда выгодно, пряник и пряча кнут. Как правило, похвала звучит, когда глава Украины проявляет сговорчивость или дает обещания, выгодные РФ.

Однако обольщаться потеплению не стоит, поскольку все эти приемы Путин использует исключительно для продолжения гибридной оккупации Украины. И если ему надо будет уничтожить Зеленского, он сразу же даст своим верным пропагандистам команду.

Украинский президент, поверив сладким словам и обещаниям российского коллеги, может заплатить за это очень дорого.

«Я могу пожелать президенту Зеленскому не делать той последней ошибки, при которой Украина капитулирует. Почему последней? Потому что все остальные не будут иметь уже никакого значения. Это потеря украинского суверенитета; сдача Путину, грубо говоря, половины Украины или всей Украины и выполнение условий, навязанных путинской ОПГ пять лет назад, и которые не были выполнены ценой десятков тысяч жертв и существенными страданиями тех, кто жив», – пишет Рабинович.

Он напомнил президенту Украины, что если его деятельность поставит под угрозу национальные интересы страны, то у нас, в отличие от России, есть закон об импичменте.

Блогер призвал не обращать внимания на смену риторики кремлевских пропагандистов, поскольку вся она преследует одну цель: гибридная война в Украине. И продолжаться это будет до тех пор, пока не рухнет преступный режим путинской ОПГ.

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