Те, кто мечтают, что российский президент Владимир Путин оставит Украину в покое после 2024 года, глубоко ошибаются

Такое мнение в своем блоге высказал известный писатель Ян Валетов, передает Politeka.

По его словам, Путин идеей переписать Конституцию фактически возрождает СССР «с Политбюро, ЦК КПСС и вечно живым Генеральным Секретарем». В комплекте идут КГБ, система доносительства и общественные помощники власти.

«Все это уже было. Недавно. Разница исключительно в большем техническом и экономическом развитии. То есть, вытирать попы кусочками газеты Правда уже не получится, и это хорошо. А вот по поводу технических возможностей контроля лояльности "1984" может пойти покурить», – иронизирует автор.

Новый «Советский Союз», о возвращении в который мечтали тысячи россиян, сегодня такой же сильный и лживый, как тогда, но куда более опасен не только для граждан РФ, но и для ближайших соседей.

«Вы думаете, что ушли? А вас никто и никогда не отпускал! Кто там наивно полагал, что Путин оставит пост после 2024 года? Ага! Два раза! Неважно, как будет имя следующего президента России. Править будет Путин. Пока будет жить, а жить он будет долго.», – подчеркнул Валетов.

Поэтому не стоит надеяться, что война на Донбассе закончится или Россия вернет Крым, ведь, по словам писателя, не для того организовали и финансировали Донбасс, чтобы его замирять.

«Прогнемся - станем их частью. Оно вам надо, а?», – резюмирует автор.

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