Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью “Украинской правде” рассказал, как в Раде борются с различными группами влияния

Арахамия признал, что в фракции “Слуга народа” есть группа влияния, которую связывают с олигархом Игорем Коломойским. По его словам, в группу входят до 15 нардепов, что составляет менее 10% состава фракции. Впрочем, если группа окажется большей, у “слуг народа” есть методология борьбы с “бунтом”.

Она связана с выявлением интересов групп влияния и борьбы, направленной на болевый точки. “Не с точки зрения удовлетворения этих интересов, а с точки зрения осуществления давления, потому что ты знаешь, какие у них больные места”, - признался лидер фракции.

Также Арахамия рассказал, что в арсенале “слуг” есть система анализа голосов “Большой брат”. “Есть нормальное голосование, а есть аномальное. Если аномальное приобретает системный характер, ты понимаешь, что это уже что-то не так”, - рассказал Арахамия принцип работы “Большого брата”.

Статистический анализ позволяет “диагностировать на раннем этапе” появление новых групп влияния.

Как уже сообщала Politeka.net депутаты от "Слуги народа" отправились на экономический форум в Давос, который влетит им в копейку

Телеграм-канал "ПавловскийНьюз" подсчитал, что только перелет туда и обратно обойдется каждому депутату в 24 тысячи гривен. Проживание в отеле обойдется минимум в 16 тысяч гривен за две ночи. Апартаменты стоят еще дороже - от 100 тысяч.

Минимальная зарплата в Украине 4723 гривны. Прожиточный минимум сейчас составляет 2102 гривны. Один депутат потратит в среднем примерно за два дня 30 тысяч или 6 минимальных зарплат или 15 прожиточных минимумов.

Напомним, окружение Зеленского поставило президента на растяжку, названы имена.

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