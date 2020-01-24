Соратники Путина прилетели в Украину и сильно пожалели: «Вернули обратным рейсом»

Соратники президента России Владимира Путина пытались пробраться в Украину, но их «застукали» пограничники.

«Рейсом из Лондона в «Борисполь» прибыл гражданин России. Как выяснилось, россиянин является представителем правящей политической партии страны – «Єдиная Россия», бывшим мэром одного из облцентров РФ. Подтвердить цель своего пребывания зарубежный политик не смог, поэтому на основании Закона Украины «О пограничном контроле» в нашу страну его не пропустили. Сегодня утром, 23 января, россиянин вылетел из «Борисполя» в Германию», - сообщили в Госпогранслужбе.

Украина дорого заплатила за ошибку Зеленского, военные забили тревогу

Позиция президента Украины Владимира Зеленского "не стрелять" привела к тому, что украинские защитники несут потери на Донбассе.

Такое мнение озвучил бывший военнослужащий и менеджер благотворительного фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук.

Он считает, что конфликт на востоке Украины - длительный, его невозможно остановить лишь одними словами, а также вооруженный конфликт не закончишь простым решением "не стрелять". Именно из-за решения "перестать стрелять" украинские защитники несут потери.

Слугу народа в Раде поймали на скандальной переписке, фото слили в сеть: "Включай дурака"

Нардеп от «Слуги народа» Павел Павлиш в стенах Рады попался на скандальной переписке о «наглом дележе бюджета».

Судя по всему, Павлиш беседовал с заместителем министра здравоохранения Андреем Семиволосом.

В своих сообщениях Семиволос упоминает некоего «Мишу», который якобы планирует «внаглую делить бюджет» и дает чиновникам команды.

В ответ Павлиш советует ему не выполнять упомянутые команды, а «включать дурака». Однако, заместитель министра поясняет, что команды выполнять придется, если он хочет оставаться при своей должности.

Напомним, слуга народа решил изменить внешность прямо в Раде, такого не делал даже Кива.

Как сообщала Politeka, вот чем занимался Гончарук перед «отставкой», переписка уже в сети.

Также Politeka писала, что слуга народа раскрыла свои тайные желания прямо в Раде, скандальные кадры.