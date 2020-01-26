Уже в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский желает провести личную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на информацию телеграм-канала Легитимный

Источник канала в Офисе Президента сообщил, что Зеленский хочет лично встретиться с Путиным, поскольку только так, по его мнению, можно решать вопросы с российским коллегой.

Так, в недавнем интервью израильскому телевидению президент уже делал похожее предположение.

«Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным необходим для того, чтобы вернуть удерживаемых на оккупированном Донбассе и Крыму, и на территории РФ украинцев, и попытаться завершить войну», - говорилось в сообщении.

Зеленский якобы понимает, что обойти всех посредников можно только наладив прямой диалог. Также, Зеленский, по данным источника, собирается ослабить роль «ТКГ в Минске», оставив за ней лишь формальные функции. Также, в Офисе президента есть алгоритм замены так называемой "минской площадки" для переговоров.

Напомним, в России заявили, что между их лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским установлен "эффективный рабочий контакт". Об этом сообщил путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на одном из российских телеканалов в субботу.

"Между двумя президентами, собственно, уже установлен рабочий контакт, весьма эффективный, как показали последние события", – говорит помощник.

Кроме того Дмитрий Песков добавил, что возможность встречи Путина и Зеленского "вентилировалась", но в рамках многостороннего мероприятия "отдельную встречу просто физически, к сожалению, организовать невозможно".

Напомним, Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.

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