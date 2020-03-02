Глава партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук объяснил, почему на сегодня возможность латать дыры в бюджете за счет эмиссии облигаций внутреннего государственного займа весьма ограничена

По информации Медведчука, сократился портфель держателей украинских ОВГЗ. Так, по состоянию на 26 февраля 2020 года портфель держателей украинских облигаций сократился за неделю на 2,64 млрд грн, передает слова политика официальный сайт "ОПЗЖ". При этом главным держателем ценных бумаг выступил НБУ.

«Падение невелико. Пока оно не является критическим. Но уже очевидно, что теперь возможность латать бюджетные дыры за счет эмиссии ОВГЗ весьма ограничена. Либо ставка по ценным бумагам резко повысится, либо "бегство" из страны нерезидентов станет неизбежным, как и снижение спроса на ОВГЗ у других держателей», – спрогнозировал политик, добавив, что, конечно, ценные бумаги есть и у банков, нерезидентов, юридических и физических лиц, однако за неделю лишь юридические лица увеличили портфель ОВГЗ.

Медведчук выразил мнение, что подобная ситуация может привести к суверенному дефолту Украины, о чем не единожды предупреждали эксперты, комментируя сооружаемую Минфином и НБУ пирамиду ОВГЗ.

«Тут уместно заметить, что Нацбанк обнародовал заявление, согласно которому экономика Украины находится в блестящем или близком к таковому состоянии. Как утверждает НБУ, "прогнозируемый экономический рост в следующие годы только по консервативному сценарию составляет 3,5‒4%, а в случае структурных реформ темпы роста будут значительно выше. Так называемая пирамида ОВГЗ существует только в воображении тех, кто стремится манипулировать общественным мнением", ‒ уверяет Нацбанк. Комментарии, кажется, излишни», – отметил парламентарий.

Между тем, подчеркнул он, бюджетные дыры увеличиваются.

«В январе 2020 года доходы общего фонда государственного бюджета составили 42,6 млрд грн, что на 13,8 млрд грн или на 24,5% меньше плана (56,4 млрд грн)», – подытожил Медведчук, сославшись на предварительные данные Государственной казначейской службы.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что правительство Алексея Гончарука ведет страну к экономическому краху.