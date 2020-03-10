Андрей Богдан удивил многих, впервые показав свою декларацию

С тем, что же находится в собственности у бывшего главы Офиса президента, украинцы смогли ознакомиться уже после его увольнения. Богдан решил вернуться к работе адвоката и обнародовал свою декларацию. Как сообщают «Українськi Новини» в ней указываются данные за период непосредственно перед увольнением бывшего главы ОП – 1 января 2020 – 11 февраля 2020.

Так, за полтора месяца этого года доход Богдана составил 83,1 тыс гривен. Из них 63 130 гривен он заработал в Офисе президента. Еще 20 тысяч – доход от предоставления в аренду имущества.

Также Богдан задекларировал наличные сбережения на 722 тыс. долларов и 238 тыс. евро. На банковских счетах у адвоката хранится 676 тыс. долларов (647 тыс. в Креди агриколь банке, 29 тыс. в Приватбанке), 502 тыс. евро (399 тыс. в словацком Tatra Bank AS, 53,5 тыс. в латвийском Приватбанке, 40 тыс. в Приватбанке) и 10,6 млн гривен (10,4 млн в Приватбанке, 0,2 млн в Креди агриколь банке).

В прошлом году Богдан купил три автомобиля: Mercedes-Benz GLS-350 за 2,9 миллиона гривен, Tesla Model X за 750 тысяч гривен и Mercedes-Benz GL500 за 250 тысяч. Кроме того, он является владельцем машин Tesla S85 и Mercedes-Benz Vito 116 CDI.

У Богдана также обнаружилась квартира в Словакии, две квартиры в Киеве, земельный участок в Киеве, три участка в Козине Киевской области, четыре участка в Забуянье Киевской области, по участку в Малой Волосянке и Гвоздове Львовской области. Богдан также вложил деньги в строительство 10 квартир в Киеве.

Из декларации стало понятно, что бывший глава ОП выбирает часы марок Breitling SA и Ulysse Nardin. Их стоимость не указывается, но по условиям декларирования превышает 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (210,2 тысяч гривен).

У Богдана есть четыре дочери: Виктория, Анастасия, Катерина и София. Они обладают правами на пользование его домом в Козине площадью 561 квадратный метр, квартирой в Киеве на 185 квадратных метров. Также девочки владеют квартирой в Киеве и домом в Софиевской Борщаговке.

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