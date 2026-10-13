Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 14 по 20 жовтня обіцяє мінливу осінню погоду: на початку тижня стовпчики термометрів ще підніматимуться до +18°, але вже до вівторка похолодає до +10°, а дощі синоптики прогнозують чотири дні з семи.

минулого тижня синоптики вже попереджали харків'ян про похолодання з дощами, і нова прогнозна хвиля підтверджує цю тенденцію. За оновленими даними, протягом тижня з 14 по 20 жовтня в Харківській області очікуються дощі та поступове зниження температури, і пік тепла припаде вже на перші дні періоду.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня денна температура в Харківській області коливатиметься від +10° до +18°, а нічна — від +8° до +14°.

У середу, 14 жовтня, повітря вдень прогріється до +18°, вночі ж похолодає до +14°. Небо буде хмарним, і синоптики не виключають опадів.

У четвер, 15 жовтня, максимум дещо знизиться — до +15° вдень, уночі ж стовпчики термометрів опустяться до +11°. Хмарність очікується з проясненнями, можливі опади збережуться.

У п'ятницю, 16 жовтня, вдень потеплішає до +17°, а вночі температура утримається на позначці +13°. Небо залишиться хмарним, і цього дня також прогнозують опади.

У суботу, 17 жовтня, вдень очікується +18° — це найтепліший день тижня, вночі ж похолодає до +12°. Хмарність із проясненнями, без опадів.

У неділю, 18 жовтня, вдень стане трохи прохолодніше — +16°, вночі ж повітря охолоне до +13°. Небо буде малохмарним, однак синоптики прогнозують можливі опади.

У понеділок, 19 жовтня, температура вдень опуститься до +14°, а вночі практично не зміниться — +13°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У вівторок, 20 жовтня, похолодання посилиться: вдень лише +10°, а вночі +8°. Хмарність мінлива, опадів не очікується.

Отже, найтеплішим днем тижня стане середа та субота з позначкою +18° вдень, а найпрохолоднішим — вівторок, коли температура опуститься до +10°. Перепад за тиждень складе 8°. Опади синоптики прогнозують у середу, четвер, п'ятницю та неділю — тобто чотири дні з семи.

Через часті опади харків'янам варто не забувати парасольку та бути обережними за кермом, адже дорожнє покриття може бути слизьким. А з огляду на похолодання до +10° наприкінці тижня, варто заздалегідь подбати про теплий одяг — особливо це стосується людей похилого віку та дітей.

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