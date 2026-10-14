Грошова допомога в Львівській області доступна для підприємців, які планують розширювати виробництво та вдосконалювати власну справу.

Грошова допомога в Львівській області передбачена в межах третього етапу грантової програми Remarket від благодійної організації «Карітас України».

Максимальний розмір мікрогранту становить 237 тисяч гривень до оподаткування. Фінансування призначене для чинних мікро-, малих і середніх підприємств, які працюють у сфері бджільництва, швейного виробництва, пекарства або суміжних галузях.

Грантові гроші дозволяють придбати нове виробниче обладнання, модернізувати наявну техніку та покрити інші витрати, передбачені правилами програми.

Водночас фінансування не призначене для оплати щоденних операційних витрат підприємства. Заявникам потрібно пояснити, яку проблему допоможе розв'язати інвестиція та яких результатів вдасться досягти. Серед очікуваних змін — збільшення обсягів виробництва або продажів, підвищення продуктивності, вихід на нові ринки та створення робочих місць.

Хто може подати заявку

Участь у програмі можуть узяти підприємства, які відповідають таким вимогам:

працюють понад шість місяців у Львівській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Одеській або Хмельницькій області;

мають чинних клієнтів і підтверджені продажі;

розробили чіткий план розвитку та розуміють, на що потрібне фінансування;

готові брати участь у плануванні, навчанні й подальшому звітуванні.

Окрему увагу приділятимуть компаніям, які розширюють ділові зв'язки, а також підприємствам під керівництвом жінок, молоді, людей старшого віку, ветеранів, осіб з інвалідністю та представників етнічних меншин.

Як отримати грант

Грошова допомога в Львівській області надається за результатами конкурсного відбору. Для участі необхідно заповнити реєстраційну анкету, посилання на яку розміщене в документі «Запрошення до подання заявок» на сторінці програми.

За умовами третього етапу, заявки приймали до 11 жовтня 2026 року включно. Отже, станом на 13 жовтня зазначений термін уже минув. Подання анкети не гарантувало отримання фінансування, адже організатори оцінюють обґрунтованість інвестицій та перспективи розвитку підприємства.