Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові фактично доступні у вигляді готових обідів і свіжої випічки.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові надають у межах благодійного проєкту «Кухня Доброти», який реалізує фонд «Червона Калина Харків», повідомляє Politeka.

Ініціатива розрахована не лише на переселенців і літніх людей. Допомогу також спрямовують містянам, пацієнтам медичних закладів, вихованцям інтернатів та іншим громадянам, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Основний напрям роботи — приготування готових обідів для людей, яким важко самостійно забезпечити собі повноцінне харчування.

Кухня щодня формує комплексні порції. Їх доставляють до визначених пунктів, де громадяни можуть отримати готову їжу без додаткової оплати.

Меню включає першу страву, основну порцію, салат і напій. Таким чином, отримувачі можуть одразу спожити повноцінний обід без необхідності самостійно готувати їжу.

Окрім цього, волонтери випікають пиріжки з різними начинками. Свіжу випічку передають до лікарень, місць тимчасового проживання, а також людям, які не мають власної оселі.

До реалізації проєкту долучаються волонтери, благодійники та партнери фонду. Вони забезпечують команду продуктами, кухонним обладнанням, пакуванням та іншими матеріалами, необхідними для щоденної роботи.

Завдяки такій підтримці команда готує сотні порцій для мешканців, які потребують допомоги.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові фактично доступні у вигляді готових обідів і свіжої випічки. Водночас перед візитом варто перевірити актуальне місце видачі, час роботи та правила отримання допомоги.

Організатори можуть змінювати адреси або графік роздачі залежно від обставин і наявних ресурсів. Тому відповідну інформацію краще уточнювати безпосередньо перед поїздкою.

Також рекомендується заздалегідь дізнатися про наявність готових порцій. Це допоможе уникнути тривалого очікування та непотрібної поїздки.

Джерело: chervona-kalyna

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