Директор ОО “Интер-Акция” Юрий Лагутов прокомментировал, с чем связан рост узнаваемости Пальчевского. По его словам, журналист в последнее время активно участвует в освещении вопросов, связанных с коронавирусом. В частности, Пальчевский одним из первых поднял важный вопрос с завозом в страну тест-систем, благодаря которым можно выявить COVID-19.

"Андрей Пальчевский, будучи связанным с медициной, смог оперативно и качественно комментировать происходящие события. Он непосредственно освещал обсервацию в Санжарах украинцев, эвакуированных из Китая", - отметил Лагутов.

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов полагает, что уже на сегодня от мэра Киева требуются определенные медицинские знания для эффективного и оперативного освещения ситуации с коронавирусом. В этом ключе лидирует Пальчевский, который чаще, чем Кличко появляется на центральных телеканалах и комментирует данную тему “профессионально, интересно”.

На ряду с ростом популярности Пальчевского, узнаваемость Кличко остается примерно на том же уровне - во многом из-за того, что он действующий мэр. Спиридонов акцентирует внимание, что в то же время у Кличко растет антирейтинг, который уже превысил его рейтинг. Как показал опрос, большинство респондентов - 37% - негативно оценивают работу Кличко, как градоначальника.

Помимо ситуации с коронавирусом, также на популярность Кличко повлиял вопрос с платежками за коммунальные услуги. По словам Лагутова, для киевлян большой неожиданностью стали огромные счета в феврале и январе 2020 года. Отоплением занимается компания “Киевтеплоэнергия”, которая подчиняется КГГА. “Вместо того, чтобы экономить деньги, происходило тепловое накручивание”.