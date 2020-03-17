В партии Медведчука осудили нападение на посольство РФ, в отличие от других представителей власти

Украинские политики отреагировали на обстрел посольства РФ не так, как в любой другой цивилизованной стране

Реакция украинских политиков на обстрел посольства РФ четко показала, кто является договороспособным, а кто только обещает, а на самом деле представляет собой «Порошенко в «зеленой» шкуре», пишет Telegram-канал «Новый Век».

«Но главное – это реакция украинских топ-политиков, начиная с самого президента Зеленского. А реакция топовых политиков четко показала, с кем в Киеве можно иметь дело, а кто только бла-бла-бла про мир и «нормализацию отношений». А как дошло до дела – то видим обыкновенного «Порошенко в зеленой шкуре», - говорится в сообщении Telegram-канала.

«Новый Век» подчеркивает, что президент Зеленский промолчал в ответ на обстрел российского посольства, как и глава ОП Андрей Ермак.

«Как отреагировал президент Зеленский, который благодаря встрече с Путиным в Париже остановил падение своего рейтинга, а сейчас постоянно демонстрирует, что заинтересован в следующей встрече «в нормандском формате»? В ответ на обстрел посольства РФ Зеленский … смело промолчал», - отмечается в Telegram-канале.

«Героически промолчал и глава Офиса президента Андрей Ермак, который в Минске обещает выполнять «Минские соглашения», а в Киеве оправдывается перед уличными неонацистами», - сообщил «Новый Век».

«Новый Век» приходит к выводу, что на самом деле Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко занимают точно такую же позицию, что и экс-президент Петр Порошенко.

«Скажите, а в чем отличие Зеленского и Тимошенко от «Европейской солидарности» Порошенко, чьи депутаты тоже ни словом не осудили этот вопиющий случай?!», - задали вопрос в Telegram-канале.

Как пишет «Новый Век», «среди топовых украинских партий только «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Медведчука отреагировала на нападение так, как должна реагировать власть в цивилизованной стране».

«Новый Век» отмечает, что партия Медведчука однозначно осудила нападение на посольство РФ, назвав нападавших «неонацистами».

«ОПЗЖ однозначно осудила нападение, прямо заявив, что его исполнители – это «ура-патриотические маргиналы» и «неонацисты». Партия Медведчука прямо заявила, что украинская власть идет на поводу у радикалов, и что такое поведение Зеленского – это приговор для страны», - сообщили в Telegram-канале.

«Новый Век» заключает, что нападение на посольство РФ – это повод сделать вывод, кто в Киеве представляет собой договороспособную силу, а кто, несмотря на все разговоры про мир является «Порошенко в зеленой шкуре».

«А для нас история с нападением на посольство РФ – это еще один хороший повод сделать вывод, что сегодня в Киеве является договороспособными, а кто только обещает, а на самом деле представляет собой «Порошенко в «зеленой» шкуре», - добавил Telegram-канал «Новый Век».