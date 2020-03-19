Жителям украинского Закарпатья нужно помочь в борьбе с коронавирусом из-за частых поездок в Евросоюз

Об этом заявил председатель Политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук, передает пресс-служба партии.

Так, во время визита на Закарпатье 18 марта состоялась встреча с областным руководством ячейки партии Иваном Чубирко, а также председателем областной организации Мирославом Щербеем.

«На встрече обсудили ситуацию в регионе – речь шла о борьбе с коронавирусом. В частности, об отсутствии средств защиты – масок, экспресс-тестов для выявления коронавируса, о нехватке медицинского оборудования для помощи людям, больным COVID-19», - говорится в сообщении.

Медведчук подчеркнул, что Закарпатье – это пограничный регион, его жители подвергаются большой опасности из-за частых поездок в страны ЕС, а потому оперативное обеспечение закарпатцев средствами защиты, профилактики и лечения COVID-19 крайне важно для национальной безопасности Украины.

В связи с этим политик пообещал изыскать возможности для оказания помощи закарпатцам в борьбе с пандемией коронавируса.

В свою очередь, Закарпатская партийная организация ОПЗЖ взяла на себя обязательства следить за ситуацией в области и в дальнейшем при необходимости помогать жителям региона в борьбе против распространения COVID-19.