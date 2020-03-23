В Киеве проведи социологическое исследование электоральных настроений горожан перед выборами мэра столицы, в лидерах оказались Виталий Кличко и Андрей Пальчевский
В рамках исследования жителей столицы спросили, за кого бы они голосовали, если бы избирать мэра Киева избирали уже сегодня.
Исследование, проведенное в Киеве ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ" с 6 по 7 марта, показало, что большинство киевлян уже решили, за кого голсовать.
Первая тройка лидеров выглядит следующим образом: действующий мэр Киева Виталий Кличко с 26%, журналист Андрей Пальчевский с 22% и заметно отстающий от первых двух оппонентов лидер "Рідної країни" Николай Томенко с 10%.
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Далее возможные кандидаты расположились таким образом:
Сергей Притула (“Голос”) – 8,1%
Александр Омельченко (самовыдвижение) – 5,4%
Николай Тищенко – 4,3%
Дмитрий Гордон – 4%
Владимир Бондаренко (“Батькивщина”) - 2,5%
Борислав Береза (самовыдвижение) – 2%
Андрей Ильенко (“Свобода”) - 1,9%
Результаты социсследования прокомментировал директор ОО "Интер-Акция" Юрий Лагутов.
В частности он объяснил резкий рост рейтинга Пальчевского. По мнению эксперта, во многом это произошло благодаря росту узнаваемости - журналист постоянно мелькает на центральных телеканалах, а также активно комментирует у себя на Фейсбук ситуацию с коронавирусом и карантином
"Андрей Пальчевский, будучи связанным с медициной, смог оперативно и качественно комментировать происходящие события. Он непосредственно освещал обсервацию в Санжарах украинцев, эвакуированных из Китая", - подчеркнул Лагутов.
При этом узнаваемость нынешнего мэра Кличко особо не изменилась. Более того у него растет антирейтинг. Как показал опрос, хначительное число респондентов - 37% - негативно оценивают работу Кличко на посту мэра столицы.
Ранее мы сообщали, Пальчевский обратил внимание общественности на то, что пока в Украине остается нерешенным актуальный вопрос с наличием защитных медицинских масок в аптеках и больницах - таковые нашего производства замечены в Испании.
«Продали..... наши..Кто ответит???? заробитчане?... от власти!!? Испанский телеканал показал разгрузки респираторов украинской торговой марки «Бук», - сообщил Пальчевский, показав кадры, на которых видно, как из машины достают ящики медицинских масок с надписью на украинском «чистый воздух в любых условиях».
Напомним, Пальчевский призвал изменить Конституцию, появилось обращение к Зеленскому: "По примеру США".
Также Politeka писала, что украинцев обманули с карантином, Пальчевский не сдержался: "Неужели вы верите в ту чушь...".