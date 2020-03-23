Александр Дубинский поделился скандальными деталями из биографии Владимира Гришковца, которого министр здравоохранения Илья Емец хотел назначить в закупочное агентство Минздрава

Нардеп от «Слуги народа» опубликовал документ, подтверждающий наличие судимости Гришковца за кражу.

«Ознакомился с биографией фаворита министра охраны здоровья Емца, которого тот хотел устроить «смотрящим» в закупочное агентство Минздрава. Считаю, что это слишком низкая должность для такого кадра. Ворующие еду у нас востребованы в качестве директора Независимого антикоррупционного бюро», - написал Дубинский.

Напомним, ранее сообщалось, что у главы Минздрава Украины Ильи Емца возникли разногласия с Офисом президента. Об этом сообщил источник в окружении министра, комментируя появившуюся информацию о его отставке.

Есть несколько причин, почему Емец намерен покинуть пост. В частности, Минздрав получает недостаточно средств на борьбу с коронавирусом, в том числе на физическую защиту врачей и необходимое оборудование для кабинетов интенсивной терапии.

Кроме того, Емец не согласен с ситуацией, что ему навязывают "сверху" кадровую политику в министерстве: речь о заместителях из числа предпринимателей от медицины.

Также министр выступает против реформы в нынешнем виде. Емец уверен, что ее нужно отложить на 6-12 месяцев, пересмотреть идеологию, иначе "медицину ждет коллапс".

"Господин Емец – уважаемый в своих кругах специалист. Министру не нужны формальные должности, поэтому в ситуации, когда ему не позволяют заняться спасением страны, выход один – отставка", – заявил источник.

Ранее мы сообщали, о том, что Емец намерен подать в отставку, в понедельник, 23 марта, в своем Фейсбук сообщил депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.

Ситуация вызвала переполох в сети. Одной из вероятных причин отставки может стать нежелание президента Владимира Зеленского вводить чрезвычайное положение в стране, на котором настаивает Емец. Также называлась гипотеза, что Емец попросту не хочет возглавлять министерство в то время, как начнут умирать от коронавируса украинцы.

Напомним, отставка главы МОЗ Емца, в Офисе Зеленского гремит скандал: что произошло на самом деле.

Как сообщала Politeka, глава Минздрава написал Зеленскому тайное сообщение, всплыла переписка.

Также Politeka писала, что глава Минздрава Емец собрался в отставку, кто займет его место: срочное заявление.