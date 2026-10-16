Доплати для пенсіонерів в Львівській області: хто може отримати підвищення.

Доплати для пенсіонерів в Львівській області можуть стосуватися, зокрема, людей зі статусом учасника бойових дій. Пенсійний фонд України пояснив, які надбавки передбачені для цієї категорії громадян та за яких умов призначають пенсію.

За інформацією ПФУ, учасники бойових дій мають право на дострокову пенсію за віком. Чоловіки можуть оформити її з 55 років за наявності щонайменше 25 років страхового стажу. Для жінок передбачено вихід на пенсію з 50 років, якщо вони мають не менше 20 років стажу.

Розмір виплат залежить від тривалості страхового стажу та заробітку, з якого сплачувалися внески. До призначеної пенсії також можуть встановлювати надбавки, підвищення й інші доплати — залежно від статусу людини.

Які суми передбачені для учасників бойових дій

У матеріалі Пенсійного фонду зазначено, що підвищення до пенсії учасникам бойових дій становить 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. За наведеними в публікації розрахунками, ця сума дорівнює 648,75 грн.

Крім того, передбачена цільова грошова допомога на прожиття — 40 грн на місяць. Ці виплати встановлюють відповідно до законодавства про соціальний захист ветеранів війни.

Доплати для пенсіонерів в Львівській області можуть включати й державну адресну допомогу. Її призначають у випадках, коли загальний розмір щомісячних пенсійних виплат учасника бойових дій не досягає встановленого мінімального рівня.

У публікації ПФУ вказано, що для учасників бойових дій та постраждалих учасників Революції Гідності цей рівень становить 6197 грн. Якщо сума пенсії з урахуванням передбачених доплат менша, держава може виплачувати різницю до визначеного розміру.

Важливо враховувати, що наведені правила стосуються пенсійного забезпечення учасників бойових дій загалом. Посилання на Пенсійний фонд у Миколаївській області не містить окремого оголошення про нову виплату саме для мешканців Львівщини.