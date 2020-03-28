Бывший журналист, народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Александр Дубинский обратился к своей аудитории с субъективными итогами пятницы, 27 марта

Об этом стало известно благодаря новому видео на YouTube-канале Александра Дубинского "DubinskyPro", передает Знай.

Нардеп попытался выяснить, что происходит в политической, социальной и экономической жизни Украины.

"Поговорим о Законе "Про банки", который пытаются протащить в понедельник (30 марта). Протащить его собираются в обход всех процедур регламента, наплевав на сроки подачи законопроекта. Без обсуждения, без рабочей группы, без правок... Вот просто внести в зал и быстренько проголосовать. А вот на самом деле, если вы думаете, что этот закон, чтобы не возвращать ПриватБанк Коломойскому, то вы лох.

Закон не про это, там из ста страниц, про Коломойского может быть треть странички. Этот законопроект — легализация рейдерства Нацбанка и ФГВФЛ с помощью закона и без их. Этот закон позволяет НБУ уничтожать любой банк, который ему не понравится. И никто, ни кредиторы, ни акционеры, ни вкладчики не имеет право оспаривать эту процедуру." - объясняет свою точку зрения на новый законопроект Александр Дубинский.

Напомним, Дубинский указал на главную ошибку власти в борьбе с коронавирусом: "Завезли сотни тысяч...".

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