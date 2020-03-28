Бывший журналист, народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Александр Дубинский обратился к своей аудитории с субъективными итогами пятницы, 27 марта
Об этом стало известно благодаря новому видео на YouTube-канале Александра Дубинского "DubinskyPro", передает Знай.
Нардеп попытался выяснить, что происходит в политической, социальной и экономической жизни Украины.
"Поговорим о Законе "Про банки", который пытаются протащить в понедельник (30 марта). Протащить его собираются в обход всех процедур регламента, наплевав на сроки подачи законопроекта. Без обсуждения, без рабочей группы, без правок... Вот просто внести в зал и быстренько проголосовать. А вот на самом деле, если вы думаете, что этот закон, чтобы не возвращать ПриватБанк Коломойскому, то вы лох.
Самая богатая украинская певица выставила напоказ прелести в дерзком декольте: "Шикарная!"
Мама Верки Сердючки засветилась без грима, актрису совсем не узнать: "Она замужем и..."
Соблазнительная Деми Роуз засветила лишнее в мини-купальнике: кадры для самых смелых
"Продали совесть за кусок колбасы": Назаров пристыдил артистов-любителей «русского мира»
Закон не про это, там из ста страниц, про Коломойского может быть треть странички. Этот законопроект — легализация рейдерства Нацбанка и ФГВФЛ с помощью закона и без их. Этот закон позволяет НБУ уничтожать любой банк, который ему не понравится. И никто, ни кредиторы, ни акционеры, ни вкладчики не имеет право оспаривать эту процедуру." - объясняет свою точку зрения на новый законопроект Александр Дубинский.
Напомним, Дубинский указал на главную ошибку власти в борьбе с коронавирусом: "Завезли сотни тысяч...".
Как сообщала Politeka, Дубинский назвал количество зараженных депутатов в Верховной Раде: "Их не пять, а...".
Как сообщала Politeka, Дубинский разнес депутатов за идею работать «на дому»: «Цинизм и дезертирство».