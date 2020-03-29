Кабмин предложил урезать зарплаты чиновников вдвое

Если решение будет принято, то оно каснется чиновников, получающих зарплаты, которые, к слову, называют "космическими" - в размере 10 минимальных, то есть 47 тысяч гривен. Об этом пишет Рoliteka.net со ссылкой на сообщение ремьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Телеграм-канале.

Как отмечается, меры по уменьшению зарплат будут приняты в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

"Затягивание поясов" отложат лишь для должностных лиц, которые на данный момент занимаются борьбой с коронавирусом, и задействованы в мероприятиях по нацбезопасности и обороне.

Кроме того, планируется урезать на 30% размер зарплат и вознаграждений руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий и госкомпаний.

Напомним, карантин ударит по всей украинской экономике в целом, и по многим семьям в отдельности.

Многие украинцы потеряют деньги из-за отсутствия работы, люди будут вынуждены уйти в неоплачиваемый отпуск, а зарплаты некоторых людей серьезно снизятся.

В частности, из-за карантина пострадают учителя, тренеры, сотрудники сферы развлечений и так далее.

Ранее сообщалось, что украинцев, которые находятся в самоизоляции под медицинским наблюдением, планируют финансово поддерживать.

Так, Фонд социального страхования будет выплачивать денежную компенсацию - 50% от заработной платы.

Более того, во время карантина действует особый порядок выдачи листов нетрудоспособности - профильным министерством разрабатывается порядок оформления электронных "больничных".

Тем временем в сети активно распространили информацию, что украинские богачи покупают себе аппараты ИВЛ для личного пользования и нанимают врачей на время пандемии.

Напомним, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

Напомним, что условия карантина усилят, поездки между городами отменяются: к чему готовиться украинцам.

Как сообщала Politeka, число зараженных коронавирусом украинцев растет, появились новые данные: "Переходят на особый режим".

Также Politeka писала, что украинцы не смогут вернуться из России через коронавирус