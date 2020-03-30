Верховна Рада врахувала лише частину правок і зауважень Асоціації міст України до закону №3275 щодо заходів із забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку із коронавірусом.

Але все ж багато пропозицій місцевих громад не були взяті до уваги. А це означає, що знову будуть значні недоотримання коштів місцевими громадами. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі 24 каналу, пише Главком.

«Цей законопроект - дискримінаційний. Це - грабунок місцевих бюджетів. Так, частину наших правок врахували, але все ж багато пропозицій не було взято до уваги. А це означає, що знову будуть значні недоотримання коштів місцевими громадами», - сказав Кличко.

Він підкреслив, що як голова Асоціації міст України і мери ще 22 міст підписали і спрямували звернення до президента, прем'єрміністра та Верховної Ради не ухвалювати цей законопроект до його доопрацювання та врахування пропозицій Асоціації міст України.

Всупереч позиції президента і прем'єрміністра, яку вони задекларували на зустрічі з мерами, депутати не дослухалися до вимог місцевих громад, і ухвалили законопроект, в якому створили несправедливі умови для бізнесу, та забезпечили окремому великому бізнесу надприбутки за рахунок податків до бюджетів всіх рівнів.

Так, через вже запроваджені зміни у податковому законодавстві та заходи з обмеження діяльності деяких суб’єктів господарювання місцеві бюджети матимуть втрати щонайменше 15,6 млрд грн. Тільки втрати бюджету столиці - в умовах боротьби з коронавірусом - становитимуть близько 1,6 млрд грн. А через схвалення законопроекту №3275, у громад не буде коштів на зарплати медикам, вчителям, соцпрацівникам, вихователям, працівникам транспорту і ЖКГ.

«Сьогодні мери інших міст ставлять мені питання, а як нам далі жити в таких умовах? На сьогоднішній день боротьба з коронаврісуом в першу чергу лежить на плечах мерів міст. До нас звертаються з вимогою надати обладнання, тести, маски. Це великі витрати! А в нас ще й забирають гроші», - додав він.

Так, АМУ пропонувала замість повного звільнення бізнесу (того, що працює і не працює) від сплати податку на землю та на нерухомість впровадити відтермінування відповідних сплат для непрацюючого бізнесу на березень-квітень. Та надати можливість місцевому самоврядуванню ухвалювати рішення про перегляд податкових ставок по всіх видах місцевих податків і зборів для підтримки того бізнесу, що через впроваджені обмежувальні заходи наразі поніс найбільші втрати.

Натомість парламент схвалив половинчасті рішення.

Як повідомлялося, за прийняття законопроєкту №3275 в цілому проголосували 312 народних депутатів