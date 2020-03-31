На сайте Верховной Рады зарегистрировали два постановления об отмене результатов голосования за закон об открытии рынка земли

Таким образом, подписание законопроекта, важность которого так акцентировал президент Владимир Зеленский, оказалось заблокированным.

На сайте украинского парламента опубликованы два проекта постановлений №№2178-10-П - 2178-10-П1 "Об отмене решения Верховной Рады о принятии во втором чтении и в целом как закона проекта ЗУ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обращении земель сельскохозяйственного назначения (регистр. №2178-10 от 10.10.2019 года)".

Такие постановления подали два внефракционных нардепа.

Так, автор одного из них - Антон Поляков, исключенный из состава фракции "Слуга народа" в декабре 2019 года.

Несмотря на то что Зеленский договорился с Петром Порошенко и "Голосом", и за закон нардепы таки проголосовали, это не спасло, ведь бывшие соратники начали вставлять палки в колеса. Можно сказать, что Зеленский получил удар в спину.

Аналогичное постановление зарегистрировала и внефракционный нардеп Оксана Савчук.

Отметим, что теперь при глава парламента, ни президент не могут подписать документ, и тем самым дать ход, чтобы он вступил в силу, пока эти постановления не будут рассмотрены.

Напомним, Зеленский додавил "слуг", рынок земли будет открыт, пока карантин.

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