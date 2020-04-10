Первая леди Украины Елена Зеленская снова стала школьницей и опозорилась на онлайн-уроке

Как сообщает Politeka.net, видеозапись занятия для школьников появилась на канале "112 канала" в YouTube (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз).

Во время карантина в Украине закрыли все учебные заведения, а чтобы дети не отставали, запустили проект "Всеукраинская школа онлайн". Стоит отметить, что недавно его презентовала сама Елена Зеленская. Теперь же первая леди сама примерила на себя роль школьницы и побывала на уроке украинского языка для пятых класов, который прошел, мягко говоря, не совсем гладко.

Во время занятия преподаватель показал на доске задание в виде сообщения от белого медведя:

"Пишет тебе белый медведь из Антарктического полуострова. Украинские полярники со станции "Академик Вернадский" показывали мне твои видеоуроки".

Пока украинских пятиклассников учат украинскому языку - страдает биология. Ведь известный факт, что белые медведи живут не в Антарктиде, а на противоположном краю Земли. Поэтому полярники никак не могли увидеть его возле антарктической станции.

Пользователи социальной сети высмеяли Елену Зеленскую, которая не указала на очевидную ошибку. Комментаторы отметили, что у первой леди должны быть более серьезные задачи, нежели демонстративно сидеть за партой.

"Справжня хуторянка получилась...🤣🤣🤣"; "О ещe одна вилезла. Повторяет судьбу тупой Марыси Порошeнко. Этой всe правильно написали на бумажке. Як надоела эта показуха"; "Целесообразнее любимой жене президента медицинские маски и комбинезоны на уроках труда сейчас шить для медиков, которые работают без защиты сейчас)"; "Она ,что в школе не училась?"; "Подготовилась..больше заняться нечем"; "Дурдом, троечница"; "на 5-классника тянет, а ей-то лет 40!"; "первая леди, других нет проблем в нищей Украине, сидишь мямлишь... про медведей..."; " Появляется раз в месяц, дичь какую-то несёт и опять пропадает. А жизнь у людей всё хуже и хуже!!".

Напомним, украинские учителя один за другим позорятся на онлайн уроках: топ скандальных ошибок.

А еще Politeka писала, что Елена Зеленская с опухшим лицом удивила дешевым видом, полное видео.

Также Politeka сообщала, что заплаканная жена Зеленского обратилась к украинцам и поразила видом.