У президента России Владимира Путина неожиданно передумали встречаться с украинским лидером Владимиром Зеленским во время саммита в «нормандском формате»

Как сообщает Politeka, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время общения с журналистами.

«Мы никогда не будем договариваться о новом саммите, пока не будут честно, полноценно и добросовестно выполнены все те решения, которые принимались в Париже», - отметил он.

Кроме того, по мнению российского дипломата, выполнен только один пункт из предыдущих договоренностей.

«Все остальное, что обсуждалось в Париже, к огромному нашему сожалению, не выполнено, и не по вине или в силу отсутствия доброй воли со стороны Донецка и Луганска», - подчеркнул он.

До этого мы писали, что президента России Владимира Путина подняли на смех за позорный указ, который касается Второй мировой войны.

«Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны на 3 сентября», - говорится в сообщении.

Уточним, что россияне не на шутку разозлились выходкой Путина, о чем свидетельствуют гневные комментарии.

«Пока дед в бункере скучает - пусть до кучи новый год перенесет на 2 января и 8 марта - на 9 - дуреть так с размахом», «Шуфутинский одобряет!», «Дима, это уже серьёзный симптом, деду будет что рассказать в Гааге», «дык 2-го ж, деду таки не имется, чтоб все не как у людей, маразм старческий», - пишут они.

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.

Также Politeka писала, что Принцесса Швеции «опустила» трусливого Путина, фото взорвало сеть