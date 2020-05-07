Хаотичные действия Кабмина и отсутствие четкой стратегии развития на фоне надвигающегося экономического кризиса демонстрируют украинцам всю некомпетентность власти

Настолько слабого главы Кабмина у нас неслучалось за все годы независимости, пишет на своей странице в Фейсбуке известный украинский блогер Сергей Марченко.

«Еще никогда в истории Украины не было такого никчемного премьера, как Шмыгаль. Такое впечатление, что вся наша страна участвует в реалити-шоу «Тупой и еще тупее». Премьер каждый день делает какую-то тупую фигню, а мы смотрим, офигевая, смеемся, плачем, возмущаемся, но продолжаем смотреть этот увлекательный сериал с миниатюрами Кабмина с кучей ошибок, что списанной с интернета программой правительства, которую дружно отвергают сами Слуги народа в комитетах совета, открытием предприятий без открытия транспорта и тому подобное», – отмечает он.

Почему сложилась подобная ситуация, Марченко объясняет тем, что президент Владимир Зеленский специально выбрал такого человека на этот пост и травит его своей же фракцией. И у этих действий есть определенная цель.

«Через полгода Шмыгаля выбросят на помойку точно так же, как выбросили на помойку хипстера Гончарука с его наивными «реформаторами». Пока Шмыгаль собирает от президента весь негатив, а из коррупционных потоков миллионы на дальнейшую безбедную жизнь, экономика стремительно падает в такой минус, что правительство Тимошенко в 2009 году на фоне «слуг» может показаться просто образцовым», – подытожил автор.

Ранее мы рассказывали о том, что метания центральной власти в вопросах организации жизни украинцев в период карантина привели к тому, что в городах мэры начали открыто саботировать постановления Кабмина и распоряжения президента. Сначала демарш устроил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, который объявил о смягчении карантина в городе, затем подключился харьковский градоначальник Геннадий Кернес, выступив с намерением открыть метро уже с 12 мая.

Напомним, украинцам показали все "достижения" Зеленского за год.

Как сообщала Politeka, напуганный голодными бунтами Зеленский отдал Шмыгалю экстренный приказ: что изменится.

Также Politeka писала, что карантин снимут не во всех областях, Шмыгаль поразил украинцев новым решением.