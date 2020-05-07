Президент Украины Владимир Зеленский, понимая, что стремительно теряет свой рейтинг, решил задействовать свой последний резерв

И этот резерв – первая леди Елена Зеленская, пишет на своей странице в Фейсбуке политический эксперт Андрей Головачев.

«Сегодня Офис Президента запустил Елену Зеленскую с программой «разрушение барьеров между украинцами». Первая леди страны, видимо, плохо понимая смысл заученного текста, пытается сделать с украинцами то, что никому не удалось еще со времен Богдана Хмельницкого», – отмечает автор.

По его словам, украинцы уже давно заметили одну особенность первых лиц государства: только рейтинг президента начинает стремительно падать, политтехнологи советуют подключать жен и других членов семьи, чтобы удержать электорат.

«Дело спасения гаранта Конституции становится сугубо семейным делом», – подчеркивает Головачев.

И хотя эта практика заведомо провальна, поскольку рухнувший рейтинг в условиях сословно-феодального характера государства и социального неравенства ничто не спасет, клиент готов поверить даже в такую палочку-выручалочку.

К тому же, отмечает политолог, зачастую жены сами рвутся в бой, чтобы остаться первой леди и на второй срок, и в этом стремлении могут наломать дров, если их вовремя не остановить.

Плюс ко всему, политтехнологам приходится как-то отрабатывать немалые бюджетные деньги, которые клиент готов платить за удержание своего рейтинга.

Однако в совокупности весь этот набор показывает то, что Зеленский четко идет по пути своего предшественника Петра Порошенко.

Когда в мае 2017 года рейтинг пятого президента рухнул до 12%, то перед ним было два пути, напоминает Головачев: «либо прекратить дерибанить бюджет, начать срочно проводить реформы, которых требовал Запад, сажать коррупционеров и.т д, либо продолжать дерибанить бюджет, но параллельно начать активно развешивать народу лапшу на уши».

Порошенко пошел по второму пути и выпустил на экраны супругу, которая показывала полуголодным украинцам упражнения для похудения. Однако позже президенту объяснили, что европейские технологии в нищей стране не работают, и начали готовить его к к традиционным крестьянским ценностям: Томосу, государственному языку и тому подобное.

«То, что ОП запустил Елену Зе – это самое яркое подтверждение, что реальный рейтинг Президента, видимо, уже где-то в районе 25%. Ну, а раз так, то приходится жене Зеленского совершать гераклеевы подвиги и разрушить барьеры между украинцами. Чего только не готовы разрушать первые леди , если их мужья не желают выполнять свои обещания!», –подытожил политолог.

Ранее мы писали о том, что Елена Зеленская поделилась роликом у себя на страничке в соцсети Фейсбук, в котором раскрыла нюансы дистанционного обучения.

"После запуска "Всеукраинской школы онлайн" я получила множество вопросов... Но сначала хорошая новость для младших школьников и их родителей. Вскоре для учащихся с 1 по 4 класс начнется трансляция видеоуроков по четырем предметам: украинский язык, математика, наука, искусство", - объявила Зеленская, добавив, что также "школа" становится безбарьерной, то есть сюжеты будет сопровождать сурдоперевод.

Большинство пользователей негативно отнеслись к очередному обращению первой леди. Украинцы возмущаются, что "видосики не намажешь на хлеб".

Напомним, массовый демарш против Зеленского набирает обороты.

Как сообщала Politeka, новый голодный бунт вспыхнул в Украине, людей штрафуют и запугивают.

Также Politeka писала, что Елена Зеленская обратилась к украинцам и вывела народ из себя.