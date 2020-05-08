Обычным украинцам такой зарплаты не видать!

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заработал за месяц почти в два раза больше, чем президент Владимир Зеленский

Как сообщают «Украинские новости» со ссылкой на секретариат Кабинета министров.

Так, за апрель Денис Шмыгаль заработал 47,230 гривен. Его должностной оклад составляет 53 412 гривен, а командировочные – 2 889 гривен.

Уточним, что согласно закону «О государственном бюджете Украины на 2020 год», с заработной платы Шмагаля было отсчитано 9 072 гривен.

А вот сумма удержанных налогов составляет 9 209 гривен. На руки Шмыгаль получил 38 020 гривен.

Напомним, озвучены зарплаты, которые получает «элита» украинского парламента. Суммы стартуют от 44 тысяч. Об этом говорится в документе из аппарата Верховной Рады.

Так, зарплата председателя парламента Дмитрия Разумкова за апрель составила 47,2 тысяч гривен, его первого заместителя Руслана Стефанчука - 47,2 тысяч гривен, а заместителя председателя Елены Кондратюк – 45 тысяч гривен.

Разумков за апрель получил 47 230 гривен зарплаты.

Уточним, что президент Зеленский за март получил 28 тысяч гривен. При этом после вычета налогов и сборов в размере 5 460 гривен у президента «на руках» осталось только 22 540 гривен.

Напомним, главный санврач Ляшко удивил количеством нулей в зарплате.

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