Исполняющим обязанности председателя правления ПАО «Аграрный фонд» стал 33-летний Богдан Банчук, сын экс-заместителя генпрокурора Николая Банчука. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК), передает Инфорезист.



Как отмечают в ЦПК, Николай Банчук с конца 80-х занимал различные должности в органах прокуратуры.

«При Кучме был прокурором Черновцов, прокурором Херсонской области и заместителем прокурора Киева. При Ющенко возглавил департамент Минздрава (что ??). При Януковиче — замначальника управления ГПУ. Вершина его карьеры — должность заместителя генпрокурора после Майдана. Запомнился тем, что в мае 2014 приказал отпустить несколько сепаратистов, задержанных после беспорядков в Одессе. Впоследствии его понизили до должности старшего помощника Генпрокурора. Но такой кадр пригодился и новой власти. Прошлым летом Банчук стал консультантом главы СБУ Баканова», — говорится в сообщении.

По данным ЦПК, Николай Банчук с женой нажили впечатляющее состояние: 5 домов, в том числе на 440 квадратов в Черновцах, 112-метровые апартаменты в Киеве, более 10 земельных участков, $ 400 000 только в виде наличности, Mercedes GL350, ювелирка, гаражи, офисы.