Исполняющим обязанности председателя правления ПАО «Аграрный фонд» стал 33-летний Богдан Банчук, сын экс-заместителя генпрокурора Николая Банчука. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК), передает Инфорезист.
Как отмечают в ЦПК, Николай Банчук с конца 80-х занимал различные должности в органах прокуратуры.
«При Кучме был прокурором Черновцов, прокурором Херсонской области и заместителем прокурора Киева. При Ющенко возглавил департамент Минздрава (что ??). При Януковиче — замначальника управления ГПУ. Вершина его карьеры — должность заместителя генпрокурора после Майдана. Запомнился тем, что в мае 2014 приказал отпустить несколько сепаратистов, задержанных после беспорядков в Одессе. Впоследствии его понизили до должности старшего помощника Генпрокурора. Но такой кадр пригодился и новой власти. Прошлым летом Банчук стал консультантом главы СБУ Баканова», — говорится в сообщении.
По данным ЦПК, Николай Банчук с женой нажили впечатляющее состояние: 5 домов, в том числе на 440 квадратов в Черновцах, 112-метровые апартаменты в Киеве, более 10 земельных участков, $ 400 000 только в виде наличности, Mercedes GL350, ювелирка, гаражи, офисы.
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«Но давайте о сыне. Начинал в МИД, а после Майдана, когда отец стал заместителем генпрокурора, в 27 лет стал заместителем председателя РГА на Буковине, откуда родом Банчук-старший. Впоследствии работал в структурах Укроборонпрома и вот вчера стал руководителем Аграрного фонда. Как тебе такое, Маск? Но вы только посмотрите на состояние Банчука-младшего. Еще студентом стал владельцем 140-метровых апартаментов в Киеве. Кроме того, вместе с женой владеют одной квартирой в Киеве на 135 квадратов, домом на 350 квадратов, 17-ю земельными участками, ездят на Мерсе и Лексусе общей стоимостью 1,4 млн грн.», — пишут в ЦПК.