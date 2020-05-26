Сотрудники ГБР ворвались в музей Гончара, где открылась выставка картин экс-президента Петра Порошенко

Об этом информируют Telegram-каналы PavlovskyNews и Klymenko Time, передает Politeka.net. Как сообщается с места событий, спецназ Государственного бюро расследований взял штурмом здание музея. Они ворвались в здание, расталкивая журналистов и народных депутатов, которые находились на месте происшествия. Отмечается, что в результате атаки пострадала одна журналистка. Ее ударили локтем в лицо.

Директор музея Гончара некоторое время отказывался впускать следователей в музей, ссылаясь на отсутствие соответствующих документов, а также необходимость получить разрешение от владельца выставки. Он отмечал, что ответственен за картины, которые находятся внутри.

Напомним, что накануне Порошенко открыл в музее выставку, на которой презентовал свои семейные картины. При этом, сегодня политика ждали на допрос в ГБР для дачи показаний по делу о сокрытии от таможенного контроля коллекции из 43 картин всемирно известных художников. Порошенко допрос проигнорировал, вместо чего выставил картины в музее.

Следователи ГБР пришли в музей, где вручили повестку на допрос жене Порошенко Марине.

Напомним, что вручение повестки Марине Порошенко озадачило украинцев: "пойдет дорогой Януковича".

А еще Politeka писала, что печальной Марине Порошенко неожиданно вручили повестку: что грозит жене экс-президента.

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