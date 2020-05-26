Виставка картин у музеї Івана Гончара несподівано закінчилася для Петра і Марини Порошенків

Як передає Politeka.net, про це інформує Telegram-канал Klymenko Time.

Як відомо, сьогодні п'ятий президент Петро Порошенко повинен був з'явитися в ГБР для дачі свідчень у якості свідка у справі про приховування від митного контролю колекції з 43 картин всесвітньо відомих художників.

Допит свідка повинен був початися ще в 11:00, але Петро Порошенко в черговий раз проігнорував повістку від ГБР і влаштував виставку картин у музеї Івана Гончара.

Але слідчі ДБР не розгубилися і прийшли на виставку в столичний музей.

За інформацією журналістів, через відсутність на місці Петра Порошенка, повістку на допит отримала його дружина Марина.

"На виставку картин Порошенка прийшли з ДБР, щоб вручити йому повістку. Гетьман пішов городами, повістку отримує дружина Марина", - сказано в підписі до опублікованій фотографії.

Раніше ми розповідали, що були оприлюднені аудіоматеріали, які можуть свідчити про вплив екс-віце-президента США Джозефа Байдена п'ятого президента України Петра Порошенка.

Після того, як народний депутат Андрій Деркач оприлюднив скандальні записи, Офіс генпрокурора України внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом так званих "плівок Деркача".

Розслідування розпочато за статтями Кримінального кодексу "Державна зрада" і "Зловживання владою або службовим становищем".

Наголошується, що до матеріалів виробництва долучать надану народним депутатом Андрієм Деркачем флешку з аудіозаписами, де звучать голоси, схожі на голоси п'ятого президента і лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка, колишнього віце-президента США Джо Байдена і екс-держсекретаря США Джона Керрі.

Нагадаємо, Зеленський розповів, що буде після таємного розмови Порошенка з Байденом: "Чекає чимало вироків".

Як повідомляла Politeka, Порошенко похвалився підвищенням тарифів на 100%, скандальний запис: "вище, ніж вимагав МВФ".

Також Politeka писала, що трагедія трапилася у Порошенка, з'явилися подробиці і фото прощання