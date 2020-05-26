Виставка картин у музеї Івана Гончара слідчі ДБР вручили повістку Марині Порошенко
Нагадаємо, Петро Порошенко повинен був з'явитися в ГБР для дачі свідчень у якості свідка у справі про приховування від митного контролю колекції з 43 картин всесвітньо відомих художників, оскільки екс-президента не було на місці, порядку довелося віддати його дружині Марині.
Українці на таку новину відреагували по-різному. Деяких вона повеселила, а декого й обурила.
"Наступним буде Зеленський, він теж зрадив Україну в розмові з Трампом, у нас дуже чесне ДБР та СБУ", "Нічого було у дітей - інвалідів красти гроші, які надіслали на допомогу! Ну як, розбагатіла сильно?", "Довічно", "Навіщо? Вона теж не прийде", "Зеленський піде дорогою Януковича", - писали користувачі мережі.
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Нагадаємо, 19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив екс-віце-президента США Джозефа Байдена п'ятого президента України Петра Порошенка.
Також варто відзначити, що вже розпочато розслідування за статтями Кримінального кодексу "Державна зрада" і "Зловживання владою або службовим становищем".
Нагадаємо, Зеленський розповів, що буде після таємного розмови Порошенка з Байденом: "Чекає чимало вироків".
Як повідомляла Politeka, Порошенко похвалився підвищенням тарифів на 100%, скандальний запис: "вище, ніж вимагав МВФ".
Також Politeka писала, що Зеленський зробив гучне зізнання про своє президентство: «Я шкодую…»