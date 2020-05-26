Виставка картин у музеї Івана Гончара слідчі ДБР вручили повістку Марині Порошенко

Нагадаємо, Петро Порошенко повинен був з'явитися в ГБР для дачі свідчень у якості свідка у справі про приховування від митного контролю колекції з 43 картин всесвітньо відомих художників, оскільки екс-президента не було на місці, порядку довелося віддати його дружині Марині.

Українці на таку новину відреагували по-різному. Деяких вона повеселила, а декого й обурила.



"Наступним буде Зеленський, він теж зрадив Україну в розмові з Трампом, у нас дуже чесне ДБР та СБУ", "Нічого було у дітей - інвалідів красти гроші, які надіслали на допомогу! Ну як, розбагатіла сильно?", "Довічно", "Навіщо? Вона теж не прийде", "Зеленський піде дорогою Януковича", - писали користувачі мережі.

Нагадаємо, 19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив екс-віце-президента США Джозефа Байдена п'ятого президента України Петра Порошенка.