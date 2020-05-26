Новая пенсионная система от премьер-министра Дениса Шмыгаля может обернуться масштабной аферой

Об этом на своей странице в Facebook сообщает украинский журналист Вячеслав Чечило, передает Politeka.net.

Аналитик прокомментировал желание премьера ввести в Украине накопительную пенсионную систему. По словам Дениса Шмыгаля, ее могут запустить уже в 2020 году. Вячеслав Чечило уверен, что правительство провалится с этой реформой, а пенсионеры в итоге только пострадают от нововведений.

"Нас ждет афера, которая затмит любые махинации с землей. Потому что в накопительной системе самое важное вовсе не накопление. Недостаточно просто откладывать с каждой зарплаты энную сумму – эти деньги нужно куда-то вкладывать. Куда можно надежно вложить деньги в стране, в которой даже нет фондового рынка? В преддефолтные ОВГЗ? Минфин, конечно, будет очень рад. Но пенсионеры по итогу вряд ли порадуются", - подчеркнул журналист.

Многие пользовали соцсети поддержали точку зрения автора. Некоторые считают, что украинцы рискуют потерять отложенные деньги:

"Это потому что нашим государствам нет доверия. Да и какая у нас для накоплений есть стабильность, чтобы они не обесценились?"; "Добровольно-накопительная или принудительно-накопительная?"; "Безбедная старость, ага... За пациентами средства уже ходили. Теперь пойдут за пенсионерами"; "Что со средней зарплаты в 10 тысяч пэрэсичный отложит? С постоянным ростом цен, тарифов. Никуя. А если и отложит, то этот мизер украдут, как было со сбережениями граждан в 91"; "Погодите, они еще заставят население систематически страховать свои накопления..... Если уж разводить, так с особым цинизмом и размахом...."; "Это будет похлеще МММ)))".

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