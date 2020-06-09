Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что едва не попал в авиакатастрофу

Глава государства поделился несколькими историями во время интервью изданию "Украинская правда", передает Politeka.net.

3 июня владимир Зеленский отправился в Хмельницкую область на самолете для внутренних рейсов Ан-148-100В. Вместе с президентом в полет отправились еще 28 человек, в том числе: главный санитарный врач Виктор Ляшко, прессекретарь Юлия Мендель, медики, представители пресс-службы и телохранители.

Владимир Зеленский признался, что чувствует себя в небе вполне комфортно и не боится летать. По словам главы государства, от страха полетов его избавили несколько случаев, которые произошли во времена работы в студии "Квартал 95":

"Было несколько моментов в жизни из-за самолетов, после этого я не боюсь. Был один момент, мы падали. После этого психологически очень трудно зайти в самолет", - признался Зеленский.

Так во время одного из перелетов президент едва не угодил в авиакатастрофу из-за плохой погоды. По его словам, обстановка в салоне была очень напряженная:

"Летели в Грецию, не могли нормально приземлиться из-за боковой ветер. Заходили, даже не помню, четыре или сколько раз. Люди в самолете, чтобы вы понимали, молились - очень громко «Отче наш»!".

Напомним, Зеленский принял радикальное решение, что изменится к 1 сентября.

Как сообщала Politeka, украинцы бегут из страны, Зеленский в гневе заговорил о потраченных деньгах.

Также Politeka писала, что Зеленский с миллионными доходами похвалил обнищавших украинцев.