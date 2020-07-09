У беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, который 9 июля отмечает свое 70-летие, возникли серьезные проблемы

Именно по этой причине, скорее всего, он и пропал из виду, сообщает астролог Влад Росс, передает «Главред».

По словам астролога, Януковича ждет настолько тяжелый период, что его главной задачей становится просто выжить и пережить все это.

"12-й дом гороскопа Януковича говорит о тяжелой болезни, из которой тяжело выкарабкаться. Не исключено, что эти проблемы связаны с тем, что в последнее время он много пил. Он слег, ему очень плохо и тяжело, с кровати не поднимается... Символ его годового соляра – человек с запрокинутой головой, раскинутыми руками и ногами лежит на постели", – отметил Росс.

Астролог указал на крайне неблагоприятное положение Луны в годовом соляре Януковича – в доме смерти и разрушения. Для него это сулит кризисные ситуации, которые в основном будут связаны со здоровьем.

Астролог уверен, что ни о каком возвращении экс-президента-беглеца не только к политической деятельности, но и в Украину, в этом году речь не идет. При этом Росс добавил, что Янукович «давно мечтает вернуться на родину, в первую очередь, на Донбасс».

Напомним, Зеленский допустил ошибку Януковича, Романенко раскрыл подробности: «Если ты президент, то...»

Как сообщала Politeka, ГБР взялось за Януковича и его приспешников, появилось заявление: «до 15 лет лишения свободы»

Также Politeka писала, что стало известно, как живется Януковичу на Закарпатье: СМИ показали кадры.