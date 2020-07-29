Депутат Петр Порошенко задекларировал более миллиона расходов в Едином реестре

Согласно данным, экс-президент потратил почти 1,2 млн.

В документе указано, что 530 095 грн Петр Порошенко потратил на оплату транспортных услуг, еще 650 043 грн обменял на валюту.

Украинцы на такую новость отреагировали по-разному: некоторые подвергли критике пятого президента Украины, но были и те, кто не увидел в этом ничего удивительного.

"Жаль ибо то, наши с вами деньги", "Нечего им завидовать, все равно с нами никто делится не будут. Воровали, воруют и будут воровать. Откупаются, поэтому и не наказывают.Чему удивляться", " А за какие теперь деньги будет нанимать и привозить автобусы для митингов?", "Для него это копейки. За предыдущие годы он заработал во много раз больше, заначка большая, хватит на всех", "Кому какое дело, считать чужие деньги?", "Никогда не считайте чужие деньги, они не ваши, не наши. Каждый человек должен думать о своем бюджете. Никто никому просто так ничего не дает, кто не умеет зарабатывать - то завидует и злится. Это наша беда и наш грех", - писали в сети.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский продал недвижимость на 13,5 млн грн.

Такие данные он внес в реестр электронных деклараций.

2 июля Зеленский получил 12 млн 114 тыс. грн дохода от отчуждения недвижимого имущества. Еще 1 млн 356 тыс. гривен ему принесло отчуждение земельного участка.

Покупателем имущества значится Валентина Кисель – жена народного депутата Украины.

Напомним, украинка разочаровалась в "ненастоящем" Зеленском: "Вы нас просто добиваете".

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