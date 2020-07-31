Мало кто сделал для Украины столько плохого, как первый президент Леонид Кравчук

Как передает Politeka, такое мнение озвучил волонтер Роман Доник на своей странице в соцсети.

Так, комментируя вступление первого президента государства в переговорный процесс в Минске, Доник решил напомнить читателям "сборную солянку достижений" Кравчука.

"Он разрешил Черноморскому флоту РФ остаться. Это он же разрешил Ощадбанку на*б*ть всех со всеми советскими сбережениями на счетах во время гайдаровской реформы и в ходе обмена денег. Это он подписал отказ от прав на имущество СССР за рубежом, в котором явно была и наша доля", - отметил Доник.

Кроме того, как напомнил волонтер, именно Леонид Кравчук завел в страну московский патриархат и отдал им все храмы и Киево-Печерской Лавры.

"Развалил торговый флот. Самое главное, что запомнится всегда - это инфляция и ручная тележка на колесиках - кравчучка", - написал Доник.

Подытоживая "достижения" Кравчука, волонтер заявил, что его следовало бы судить.

"По факту его судить нужно. Мало кто сделал для Украины так много плохого. и мало кто сдавал интересы Украины так сильно, как этот старый негодяй", - добавил он.

Напомним, "Уже почти 90 лет, сколько можно?": волонтер усомнилась в профпригодности Кравчука.

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