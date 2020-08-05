Слідство у справах “смотрящего” Дениса Комарницького, народного депутата Миколи Тищенка і його свояка Германа Блінова заблоковано

Про це повідомив політичний експерт Віктор Таран на своєму Facebook.

“Пам'ятаєте, народні депутати і ЗМІ писали про обшуки, які проводить МВС у “смотрящєго” Комарницького, його подільника нардепа Тищенко і його свояка Блінова? Це сталося якраз після того, як питання щодо Комарницького задали на брифінгу президенту Зеленському. Потім ще з'явилася інформація, що Комарницького попередили свої люди в Офісі генпрокурора (зокрема, кивали на і. о. прокурора Києва Стояновського) і тому обшуки він зустрів у всеозброєнні і з адвокатами”, - нагадав політолог.

Він зазначив, що, незважаючи на це, на той момент слідство продовжувалося.

“Судячи з інформації із інсайдерських джерел це не завадило правоохоронцям продовжувати слідство у справах, в яких підозрюються Комарницький, Тищенко і Блінов. А це, нагадаю, про ймовірне розкрадання бюджетних коштів на будівництві Подільського мостового переходу, ділянки Кільцевої дороги від вулиці Богатирської до вулиці Рокосовського та інші. І це зрозуміло. Адже, з одного боку є факти, які нібито свідчать про склад злочину. А по-друге - президент доручив розслідувати, що там не так зі “смотрящим” Комарницьким”, - підкреслив експерт.

Проте, за його інформацією, зараз ситуація змінилася і слідство з незрозумілих причин не ведеться.

“Та ось біда - то чи чарівного пенделя від президента правоохоронцям здається вистачило ненадовго. Не знаю, у чому причина. Можливо, фігуранти знайшли підхід до відповідальних співробітників на вертикальному рівні. Але, як повідомляють мої джерела у правоохоронних органах, розслідування злочинів Комарницького-Тищенко-Блінова наразі заблоковано. В даний момент, незважаючи на зібрані докази, - слідчі дії не ведуться. Друзі-журналісти! Наступної прес-конференції запитайте Зеленського про Комарницького ще раз, будь ласка. Здається, по іншому справа з мертвої точки не зрушиться. А так, дивись, в кінці кінців "зробимо їх разом"”, - резюмував Віктор Таран.