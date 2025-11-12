Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что слухи об участии Чарльза IIІ в антипутинском развороте Трампа подтверждаются, а все дело в том, что в мире выше Трампа – только король, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«У нас, кроме Анджелины Джоли, есть король Чарльз IIІ. Все оказалось правдой, как нам сказал Зеленский во время своего интервью с затемнением (ред. – с отключением света). Действительно, это Чарльз ІІІ помог нам повернуть Трампа на светлую сторону. Видите, интервью вроде темное, а Трампа повернули на сторону светлую», – отмечает Михаил Шейтельман.

В The Guardian, рассказывает он, Зеленский заявил, что Чарльз IIІ сыграл важную роль за кулисами, поощряя президента США более активно поддерживать Украину, что началось это все после той бурной встречи в Овальном кабинете перед камерами 28 февраля. Президент добавил, продолжает эксперт, что не знает всех подробностей, но так понимает, что Его Величество послал Трампу несколько важных сигналов, а Трамп ведь уважает короля.

Как он напоминает, еще раньше были слухи, что именно Чарльз IIІ во время встречи подтолкнул президента США совершить этот исторический антипутинский разворот, и сейчас они подтверждаются. А причина, объясняет эксперт, в том, что король – единственный в мире авторитет для Трампа.

«Сам он кто? Президент США. То есть он считает, что вообще главный начальник Америки. Главнее его в Америке точно никого нет. А какая главная страна мира, по мнению Трампа? Америка, конечно. Он же сам говорит, что мы сейчас самая лучшая страна мира, потому что у нас самая золотая страна. Golden States of America. И поэтому для него президенты других стран не так важны. Ну, они же помельче. А король – это то единственное, кем он не может стать. Он может всех прогнуть и остаться на третий срок каким-то способом, а королем не может, не получается. Поэтому он действительно понимает, что король – это авторитет», – объясняет Михаил Шейтельман.

