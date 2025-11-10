Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что Трамп относится к Орбану и Лукашенко не хорошо, а никак, и использует он их как наживку, чтобы поймать крупную рыбу – путина, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, Трамп – это человек, который ловит большую рыбу, а мелкую, коей для него является Орбан и Лукашенко, даже не пытается. Поэтому, констатирует он, если Трамп пишет, что хорошо относится к Лукашенко, если он призывает голосовать за Орбана, а они это принимают за чистую монету, то лохи в этой ситуации именно Лукашенко и Орбан.

«Для Трампа кто такие Орбан и Лукашенко? Мелкая рыбешка. А как нужно использовать мелкую рыбешку, если ты ловишь большую рыбу? Как наживку, конечно. Мелкая рыбешка – это наживка. Для него путин – крупная рыба. Поймать путина – в этом его цель. Выманить, поймать путина и поджарить хорошенько. Поэтому он использует Лукашенко как наживку на путина, Орбана как наживку на путина, Будапешт как наживку на путина. Цели одинаковые. И то, что Орбан с Лукашенко этого не понимают, это их проблема. Ему вообще все равно, кого в этом смысле использовать», – объясняет Михаил Шейтельман.

Зеленского, отмечает эксперт, Трамп почему-то тоже считал мелкой рыбешкой, но, как оказалось, это пиранья, маленькая, злобная и кусается, поэтому как наживку на путина использовать его не получится.

«путин для него – сом, залегший на дно. Большой жирный сом. Его надо вытянуть. Если напустить на него пиранью, то пиранья начнет жрать этого сома. Это ровно то, чем мы сейчас занимаемся. Мы – это в смысле Украина. Вот поэтому не надо обольщаться Орбану. В смысле? Я не верю, что Трамп хорошо относится к Орбану. Он никак не относится к Орбану. Никак. Для него этого существа не существует», – заключает Михаил Шейтельман.

