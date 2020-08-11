Президент Беларуси Александр Лукашенко может повторить судьбу Николае Чаушеску или Муаммара Каддафи если не покинет свой пост добровольно
Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил российский политик и экономист Алексей Илларионов в интервью Дмитрию Гордону (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По его словам, в сложившейся ситуации в президента Беларуси только два варианта:
"Он может оттягивать свой уход с власти, как пытались это сделать Чаушеску и Каддафи. Конец у него будет такой же, как и них. Если он примет правильное, разумное для самого себя, решение, если он позаботится о жизни не только своих соотечественников, но своей собственной, то он уйдет сейчас.
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Также Илларионов подчеркнул, что если Лукашенко покинет свой пост добровольно, то сможет избежать судьбы известных диктаторов.
"Тогда у него есть шанс, что судьба Каддафи и Чаушеску его не постигнет", - заключил политик.
Отметим, что по предварительным данным ЦИК Беларуси, победу на выборах одержал Лукашенко с 80,23% голосов. По официальным данным Тихановская набрала 9,9% голосов.
В то же время, по данным штаба самой оппозиционерки, жители всех регионов Беларуси отдали за нее от 70% до 90% голосов. Тихановская уже объявила, что обжалует результаты выборов.
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