В эфире 7-ого канала народный депутат от правящей фракции Артем Дмитрук заявил о своих намерениях участвовать в выборах на пост мэра Одессы.

«Меня поддерживает большое количество одесситов. Я не могу обмануть их ожидания. Я буду баллотироваться в мэры Одессы», — заявил он.

Стоит отметить, что нардеп уже год борется с властью действующего мэра Одессы Труханова, о чём свидетельствуют многочисленные посты политика в Фейсбук, а также различные акции, которые он поддерживает.

«Одесса - город больших возможностей и больших перспектив. Если мы все оставим в руках действующего недомэра, рискуем ещё на несколько лет застрять в бесконечной коррупции, застроенных пляжах, прогнивших коммуникациях, пожарах.. Стоит продолжать? Я думаю, каждый одессит может дать «прекрасную» характеристику тому бардаку, который здесь развёл Труханов. Сегодня у нас есть шанс все исправить. Мое решение основано исключительно на желании сделать Одессу комфортной, как для жителей нашего прекрасного города, так и для ее гостей»,- прокомментировал своё решение Дмитрук.

По данным соцопросов нескольких пабликов Одессы, Дмитрук уверенно лидирует в мэрской гонке, и является, возможно, единственным на данный момент кандидатом, способным сместить Труханова с должности.