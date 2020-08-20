В эфире 7-ого канала народный депутат от правящей фракции Артем Дмитрук заявил о своих намерениях участвовать в выборах на пост мэра Одессы.
«Меня поддерживает большое количество одесситов. Я не могу обмануть их ожидания. Я буду баллотироваться в мэры Одессы», — заявил он.
Стоит отметить, что нардеп уже год борется с властью действующего мэра Одессы Труханова, о чём свидетельствуют многочисленные посты политика в Фейсбук, а также различные акции, которые он поддерживает.
«Одесса - город больших возможностей и больших перспектив. Если мы все оставим в руках действующего недомэра, рискуем ещё на несколько лет застрять в бесконечной коррупции, застроенных пляжах, прогнивших коммуникациях, пожарах.. Стоит продолжать? Я думаю, каждый одессит может дать «прекрасную» характеристику тому бардаку, который здесь развёл Труханов. Сегодня у нас есть шанс все исправить. Мое решение основано исключительно на желании сделать Одессу комфортной, как для жителей нашего прекрасного города, так и для ее гостей»,- прокомментировал своё решение Дмитрук.
По данным соцопросов нескольких пабликов Одессы, Дмитрук уверенно лидирует в мэрской гонке, и является, возможно, единственным на данный момент кандидатом, способным сместить Труханова с должности.
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