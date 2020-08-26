Глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук намерен осуществить госизмену

Об этом заявил в своем микроблоге в Twitter известный украинский политолог Сергей Таран, передает Politeka.

По его словам, Кравчук может совершить государственную измену путем признания российско-украинского противостояния на Донбассе "внутренним конфликтом".

В подтверждение своего заявления, политолог показал документ, на котором стоит подпись Леонида Кравчука. В документе экс-президент Украины просит рассмотреть вопрос о соответствии проведения местных выборов Минским соглашениям.

"Если кто-то хочет наказать Кравчука за госизмену за Будапештский меморандум, у вас есть такая возможность. Именно сейчас Кравчук готовит новую измену – признание российско-украинской войны "внутренним конфликтом" – заявляет Сергей Таран.

Politeka сообщала, что Леонид Кравчук высказался о жителях Донбасса. Первый президент Украины заявил, что большинство жителей оккупированного Донбасса не хотят возвращаться в состав Украины. Но в то же самое время он добавил, что они не против вернуться в Украину на условиях автономии, чтобы "общаться" с Россией. Такое заявление он сделал в интервью для украинских СМИ.

"Большинство жителей Донбасса – нет (не хотят возвращаться в Украину прим.ред.), я знаю. Но они хотели бы быть в составе Украины в автономном режиме. То есть сказать, что "не хочу вообще жить на этой земле", нет, они хотят жить на этой земле, пользоваться законами Украины, той ситуацией, которая есть в Украине, но и иметь возможность общаться с Россией", – заявил Леонид Кравчук.

Леонид Кравчук неоднозначно высказался о событиях в Беларуси. В частности он заявил, что Александр Лукашенко не сам пришел ко власти в Беларуси – его избрал народ. И хотя белорусы говорят о нарушениях на выборах, украинский политик якобы об этом ничего не знает.

"Поэтому я скажу так: белорусский народ – мудрый. Он показал и вчера, и сегодня показывает, что стремится к порядку, демократии и свободе, и что он этого добьется сам, своими силами и возможностями. И никому – ни России, ни Украине, ни любому государству – вмешиваться в это нельзя", – сказал Кравчук.

Глава украинской стороны на переговорах по Донбассу в Минску подчеркнул, что и Украина, и сам он должны вести свою работу так, чтобы уважать белорусский народ, "ничего не меняя". На вопрос российских пропагандистов о том, считает ли он выборы в Беларуси демократичными, политик заявил, что не может судить об этом, так как "не был там".

Киев получил хамское письмо из Кремля: "Никакие компромиссы и уступки не помогут, если..."

Кравчук "спел" хвалебную оду Скабеевой: "Приятно слушать, как она говорит".

Кравчук "наколол" Кремль в переговорах по Донбассу, детали: "Все в рамках закона".