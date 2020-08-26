"Мы не можем в стране принять ни одного стратегического решения"

Украина в День Независимости особенно явно продемонстрировала, насколько глубоко она разъединена

Об этом в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» рассказал ее ведущий Игорь Лесев. Он обратил внимание на то, что в праздник украинцы в очередной раз продемонстрировали свою разобщенность. Так, президент устроил концерт на Софийской площади, на Майдане собрались националисты, «а у телевизоров все остальные, кто ненавидит тех и других».

При этом ведущий отметил, что форма проведения праздника далеко не так важна, как содержание. Он подчеркнул, что как прошлая, так и нынешняя власть сдают интересы своей страны.

«Пафосные речи, гигантские флаги, светлые лица в вышиванках. И в это же самое время МВФ нам пишет программу правительства для Шмыгаля. В это же самое время у нас в набсоветах сидят иностранцы. А мы из своего кармана содержим эту ораву дармоедов. Напомните, в каком месте Украина здесь независима?», - возмутился Лесев.

Он добавил, что даже сменяемость власти не помогает украинцам управлять своей страной, так как ей руководят из-за рубежа.

«Мы заложили своей суверенитет в ломбард. И не можем теперь в стране принять ни одного стратегического решения», - заявил ведущий.

Лесев подчеркнул, что за годы независимости Украина так и не смогла найти собственный путь развития.

«Мы деградировали. Вымазали го**ом свое прошлое. Поделили друг друга на врагов. И отдали своей суверенитет международным сутенерам», - подытожил ведущий.

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