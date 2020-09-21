В Славянске Донецкой области назревает новый скандал с политической окраской. Служба безопасности Украины начала уголовное производство по факту незаконной торговли частным акционерным обществом "Славянский машиностроительный завод" с Российской Федерацией, которое осуществлялась на протяжении двух последних лет

Об этом пишет "Апостроф" со ссылкой на "Антикор".

Фигурантом в этом деле проходит председатель правления завода Павел Придворов и еще ряд должностных лиц предприятия, отвечающих за сбыт продукции.

Придворов активно рекламируется в местных СМИ как глава местной ячейки партии "Оппозиционная платформа за жизнь", которая выдвигает его на должность мера пережившего в 2014 году войну города.

Действия руководителя предприятия расцениваются правоохранителями как состав преступления против основ национальной безопасности Украины, а именно ст. 111 "Государственная измена" и наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без такового. Готовятся обыски.

Справка. ЧАО "Славянский машиностроительный завод" - это предприятие в области проектирования, производства и поставки широкого спектра грузоподъемных кранов для различных отраслей промышленности, подъемно-транспортного оборудования, технологического оборудования металлургических заводов, машин и оборудования коксохимических предприятий, нестандартного оборудования с массой неразъемных (транспортируемых) частей до 30 тонн, а также строительного оборудования и металлоконструкций.

Завод один из крупнейших плательщиков налогов в славянский городской бюджет. В довоенный период основным рынком сбыта была Россия. После начала боевых действий и разрыва экономических связей с РФ резко упал объем производимой и реализуемой продукции. Сейчас завод, хотя не всегда удачно, пытается пробиться на рынки Европы и Азии. Попытка нелегальной торговли с Россией является скорее вынужденной мерой, чтоб оставить предприятие на плаву.