Грошова допомога в Харківській області доступна для вразливих родин, які постраждали через війну та потребують підтримки для ведення власного господарства.

Грошова допомога в Харківській області передбачає одноразові виплати від Естонської ради у справах біженців в Україні.

Програма спрямована на домогосподарства, які можуть самостійно виробляти продукти харчування. У Харківській області участь доступна мешканцям Ізюмського, Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів.

Скористатися підтримкою можуть різні категорії населення. Серед них — сім’ї з людьми похилого віку, особами з інвалідністю або тяжкими захворюваннями. Також претендувати на виплату можуть багатодітні родини, одинокі батьки, безробітні домогосподарства, вагітні жінки та сім’ї з малими дітьми.





Окремо передбачена участь родин, де є ветерани, які завершили службу, а також молодих сімей віком до 24 років. Для отримання коштів достатньо відповідати хоча б одній із визначених умов вразливості.

Грошова допомога в Харківській області залежить від напрямку господарства. За вирощування рослинної продукції у відкритому ґрунті або теплиці можна отримати 16 600 гривень. Розведення птиці, свиней, кролів чи нутрій передбачає 12 780 гривень. Найбільша сума — 17 381 гривня — передбачена для молочного напрямку, зокрема утримання корів, кіз або овець.

Грошова допомога в Харківській області виплачується одноразово. Для попередньої реєстрації потрібно заповнити спеціальну форму та підтвердити відповідність умовам програми.

Залежно від ситуації можуть знадобитися документи про інвалідність, пошкодження майна, втрату близької людини через війну або проживання на території, де тривають чи тривали бойові дії. Для переселенців також передбачене підтвердження відповідного статусу.