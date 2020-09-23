Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, который проживает в России, раскритиковал дейятельность украинского правительства

Как передает Politeka.net, свою оценку работы действующего кабмина он дал в прямом эфире телеканала "Наш" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"Если бы это зависело от меня, то я бы Шмыгаля и эту шантрапу... Глядя на бюджет, я вижу, что его составляли люди без хозяйского подхода к делу, то есть, непрофессионалы. Я бы их немедленно отправил в отставку. Будет только лучше, если набрать грамотных людей. Они есть в стране, потому что раньше были нормальные бюджеты", - заявил Азаров.

Ранее на своей странице Николай Азаров заявил, что в 1922 году Украина присоединилась к СССР без многих регионов: Донецка, Луганска, Харькова, Одессы, Крыма и даже Львова.

"Все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно! А новоиспеченные так называемые патриоты только и научились, что земли эти разбазаривать, да еще и ценой десятков тысяч человеческих жизней", - написал Азаров.

Напомним, Николай Азаров был премьер-министром Украины с марта 2010-го по январь 2014 года. После смены власти в 2014 году покинул страну и сейчас проживает в России.

Напомним, беглый Азаров назвал Украину "колонией" и нашел виновных: "весеннее обострение".

Как сообщала Politeka, Азаров пошел против пропаганды Кремля и удивил словами об Украине: «Абсолютное зло».

Также Politeka писала, что Николай Азаров ошарашил украинцев: «на коксе сидит».