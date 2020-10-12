Избиратели часто спрашивают: Как правильно заполнять избирательный бюллетень.
На этот вопрос ответил на своей странице в Фейсбуке депутат Киевсовета Андрей Андреев, разместив просветительский ролик, пишет Znaj.ua.
"Через переполненное информационное пространство разнообразными фейками и вбросами рядовому жителю трудно разобраться, что правда, а что нет. Поэтому мы подготовили наглядный ролик, чтобы каждый гражданин мог реализовать свое право избирать своих представителей в органах местной власти", – пояснил Андрей Андреев.
Як голосувати на місцевих виборах 2020 року
Під час спілкування з виборцями сьогодні дуже часто звучить питання: а як же правильно заповнювати виборчий бюлетень?
Через переповнений інформаційний простір різноманітними фейками і вкидами пересічному мешканцю важко розібратись що правда, а що ні. Тому ми підготували наочний ролик, щоб кожен громадянин міг реалізувати своє право обирати своїх представників в органах місцевої влади!
Пам’ятайте, що кожен голос важливий!
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Gepostet von Андрій Андрєєв am Montag, 12. Oktober 2020