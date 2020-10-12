Під час спілкування з виборцями сьогодні дуже часто звучить питання: а як же правильно заповнювати виборчий бюлетень? Через переповнений інформаційний простір різноманітними фейками і вкидами пересічному мешканцю важко розібратись що правда, а що ні. Тому ми підготували наочний ролик, щоб кожен громадянин міг реалізувати своє право обирати своїх представників в органах місцевої влади! Пам’ятайте, що кожен голос важливий!