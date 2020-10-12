Избиратели часто спрашивают: Как правильно заполнять избирательный бюллетень.

На этот вопрос ответил на своей странице в Фейсбуке депутат Киевсовета Андрей Андреев, разместив просветительский ролик, пишет Znaj.ua.

"Через переполненное информационное пространство разнообразными фейками и вбросами рядовому жителю трудно разобраться, что правда, а что нет. Поэтому мы подготовили наглядный ролик, чтобы каждый гражданин мог реализовать свое право избирать своих представителей в органах местной власти", – пояснил Андрей Андреев.

Як голосувати на місцевих виборах 2020 року

Під час спілкування з виборцями сьогодні дуже часто звучить питання: а як же правильно заповнювати виборчий бюлетень? Через переповнений інформаційний простір різноманітними фейками і вкидами пересічному мешканцю важко розібратись що правда, а що ні. Тому ми підготували наочний ролик, щоб кожен громадянин міг реалізувати своє право обирати своїх представників в органах місцевої влади! Пам’ятайте, що кожен голос важливий!

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Gepostet von Андрій Андрєєв am Montag, 12. Oktober 2020