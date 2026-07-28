Політолог Руслан Бортник розповів, чим закінчиться конфлікт між Україною та Іраном через атаку на іранське торгове судно у Каспійському морі, чи не призведе це до більшої війни, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

За словами експерта, поки що з боку Ірану звучить риторика, мета якої – переконати Україну не завдавати ударів по іранських транзитних торговельних шляхах, значна частина яких йде зараз через Каспійське море через блокаду інших напрямків. Тобто, наголошує він, північний напрямок торгівлі для Ірану зараз дуже важливий.

«Але нагадаю, що Іран постачав озброєння росії, ті самі «Шахеди», які перетворилися на «Герані». Тобто Іран – давно вже непрямий співучасник російсько-української війни. І я думаю, що багато іранських цілей, особливо на території росії, особливо ті торгові шляхи, які йдуть у росії, вважаються законними цілями через те, що Іран тривалий час допомагав Україні», – пояснює Руслан Бортник.

Крім того, нагадує експерт, криза між Україною та Іраном триває ще з часів збиття українського пасажирського лайнера над Тегераном, його збила іранська система ППО, компенсації не виплачені, винних не покарано, і ось криза лише набирає обертів. При цьому, зазначає він, Іран під час Кучми навіть розглядався як один із потенційних ключових постачальників нафти в Україну для зниження залежності з боку росії, але зараз усе це у минулому.

«Іранські ракети по Україні вкрай малоймовірні. Не все іранське дістає до України, а українська система ППО вже звикла працювати з російськими ракетами, тому навряд чи варто очікувати на якийсь великий ефект. Але це лише зміцнює російсько-іранський союз щодо війни проти України і зміцнює розуміння того, що Іран є ворогом», – підсумовує Руслан Бортник.

Як повідомляла Politeka, Мусієнко пояснив, що Україні навряд чи потрібна участь Польщі у виробництві ракет до Patriot, адже є досвід Ірану.

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