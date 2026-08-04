Лідер громадського руху «Рідна країна» Микола Томенко пояснив, що із США потрібна системна політика, аби перетягнути Трампа на наш бік, і в цьому плані важливий візит Віткоффа і Кушнера до Києва, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на своєму каналі.

«В історії із США, особливо часів президента Трампа один візит або одна зустріч, на жаль, не вирішує питання. Тобто мусить бути системна багатошарова політика – і парламентська, і урядова, і народна дипломатія, і громадська тощо. Тобто нам треба і суспільство переконувати», – зазначає Микола Томенко.

За словами політика, Трамп насамперед залежить від виборця, тому, чим активніше ми переконуватимемо американське суспільство, чим активніше воно ставатиме проукраїнським, тим швидше і Трамп з проросійського перетворюватиметься на проукраїнського або нейтрального. У цьому контексті, додає він, якраз дуже показовою була зміна позиції Лори Лумер.

«Тепер стосовно цього приїзду. Звичайно, він дуже важливий. Вони були значною мірою адвокатами до путіна, які люблять поїхати туди ікри поїсти. Хай приїдуть в Україну, подивляться. Будь-який контакт із людьми з команди Трампа сьогодні дуже важливі. Вони спілкуються з найближчим оточенням Трампа, навіть не з посадовими особами, і на це коло спілкування треба відповідним чином діяти», – стверджує Микола Томенко.

На його думку, ситуація після візиту Віткоффа і Кушнера в Україну має змінитись, можна навіть згадати Штайнмаєра, який не був нашим найбільшим другом, але після візиту на Чернігівщину радикально змінив позицію. Звісно, констатує політик, ближче до фронту Віткофф і Кушнер не боїдуть, де цілі вулиці знищені, але варто їм показати щось і далі Києва.

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