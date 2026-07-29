Російський опозиціонер Марк Фейгін пояснив, що через провал з війною путіна дійсно можуть прибрати, щоб врятувати систему, або проти нього виступатимуть незадоволені військові з олігархами, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у програмі «Діалоги» з Русланом Бортником.

«Чого боїться путін найбільше? Ну, звичайно, як і будь-яка російська влада, він боїться внутрішніх проблем, зрозуміло, путін боїться, що його захочуть забрати заради порятунку системи. Таке можливо, це не нульова ймовірність. Невелика, але не нульова. З ним церемонитися не будуть, на нього повісять усіх собак і задушать. Так буде простіше. Це не ми, це все одна людина, але її більше немає. Дуже спокусливо. Якщо ти не ввійшов до Києва за 3 дні і тобі буде 74 роки, з тобою може щось статися», – стверджує Марк Фейгін.

Але не треба думати, зазначає він, що путін намагається убезпечити себе, тому військові у списках «Єдиної росії», ні, це декорація, це люди, які прикриваються участю у війні, це, як казав Медведєв, нова еліта, а реальну владу ніхто нікому не віддасть. Таким чином, пояснює гість програми, путін намагається заслонитися від ветеранів, які прийдуть з війни з незрозуміло якими претензіями, адже ветерани, що повертаються, вимагають влади.

«Звичайно, путін боїться їх, але боїться не тих, кого приголубив, кого до себе притиснув. путін боїться вулиці, яка може поєднати свої інтереси з якоюсь частиною незадоволених олігархів, силових структур, керівництва Генштабу чи Міноборони. Мало що. Він же бачив уже один військовий переворот, спробу військового заколоту Пригожина 2023 року. Він не хоче повторення цього. Тому намагаються заздалегідь демпфувати цей ефект», – пояснює Марк Фейгін.

За його словами, у росії ніхто не поставить головнокомандувачем окопного майора, як в Україні призначили Драпатого, який штурмував барикади в Маріуполі, тому що тоталітарна система путіна побудована так, що високий статус дають тільки тим, хто виріс біля тебе, то крав з тобою, тому й оточення путіна – це його покоління, а так просто владу нікому не дадуть.

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